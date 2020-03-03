3月1日，98歲的新冠肺炎危重症患者胡女士從武漢雷神山醫院康復出院，她也是目前全大陸最高齡的危重症康復患者，大陸雷神山醫院院長王行環教授為她頒發出院證明。

98歲的胡女士家住武漢市江岸區，2月初她出現高燒，55歲的女兒丁女士陪她到醫院檢查，結果雙雙被確診。

2月13日晚間，母女二人被救護車轉送到武漢雷神山醫院，住在醫院感染科10病區的同一間病房治療，負責該病區的醫護人員來自大連醫科大學附屬第二醫院。醫護人員當晚進行體溫檢測，發現胡女士高燒達40℃，該病區主任隋韶光立即安排醫護人員24小時監護照料，2月17日上午，胡婆婆的體溫恢復了正常。

隋韶光介紹，入院檢查發現，胡女士患有高血壓等基礎病，還出現了心肺功能障礙，被確診為危重型新冠肺炎，救治難度很大，醫護人員給予抗感染、抗病毒等藥物治療，經過多日對症及支持治療，胡女士病情逐漸好轉，醫護人員拿出自己的牛奶等營養品一口一口地餵她，幫助她加強身體抵抗力。

隋韶光還透露，胡婆婆救治過程並非一帆風順，住院期間還出現輕微腦梗，幸好及時發現治療，高齡患者長期臥床容易出現下肢靜脈血栓，進而導致肺栓塞危及生命。醫護人員日夜密切監護，細緻護理，不但避免下肢靜脈血栓，連褥瘡都沒有出現。

3月1日中午，胡婆婆和女兒雙雙康復出院，雷神山醫院院長王行環教授、副院長袁玉峰教授、劉志宇教授到醫院門口為她們頒發出院證明，並贈送鮮花及紀念品，母女兩人含淚連聲向醫護人員致謝。

(旺報 )