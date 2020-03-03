因應新冠肺炎，政府限制醫事人員出國的自由，為此行政院長蘇貞昌今日在立法院備詢時承諾，對於醫事人員因此受到的損失，政府絕對全額補到夠。另外他也表示願意研究是否以減稅的方式給予獎勵。

台灣基進立委陳柏惟今日質詢時，詢問目前有多少醫事人員受到出國限制？衛福部長陳時中表示，所有醫事人員32萬，已請醫院針對需要補償人員全面清查。

陳時中還說，政府將補貼直接面對患者的醫事人員，財政部長蘇建榮指出，醫生一人補助一天一萬，護理人員5千，行政人員1500 ，任何有從事相關工作者都會補助。陳柏惟另外提出兩點建議，包括疫情期間，給醫師減稅，讓他願意留在國內，此外疫情期間，健保點值恢復 「一點一元」 實質補償醫事人員。

對此行政院長蘇貞昌表示，現在要求醫護人員，在這段時間不要出國，原因不是要限制他們在這裡工作，而是因為現在全世界67國有疫情，希望他們盡量不要去，「而受約束的醫護人員所產生的損失，包括交出去的費用損失以及增加負擔的損失，政府絕對全額補到夠，不能讓他們自己損失。」蘇貞昌還說，至於獎勵的部分，除了獎金，包括減稅或健保計算等方式，只要能達成效果，衛福部、財政部會研究怎樣的方式最好。

(中時 )