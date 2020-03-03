動物保護政策零撲殺上路，推動TNVR誘捕、絕育、疫苗施打、原地回放，有桃市動物保護教育園區志工在網路上PO文，指一隻黑色幼犬結紮剪耳，右耳竟遭獸醫剪去大半，毛小孩遭殘忍對待讓人於心不忍。動保處長王得吉回應，仔細檢視該幼犬剪耳未超過4分之1，屬合理範圍，未來仍將加強獸醫教育訓練。

志工PO文說，被剪耳的小黑親人，原本結紮已經被剪耳一次，但因為不夠明顯，怕被重複捕捉絕育，等到傷口復原後再剪一次，沒想到這次右耳卻被剪掉大半，傷口還血淋淋，讓志工們看傻了眼非常不捨。

王得吉說，園區每個月結紮犬貓平均200至300隻，除園內獸醫外，也會外包給執業獸醫協助相關工作，剪耳是為了讓已結紮犬貓做識別，通常是剪平耳長度約4分之1至5分之1，經檢視該隻幼犬因是垂耳，怕剪太短會看不清楚，而獸醫師評估該犬遭剪長度並未超過4分之1，應是可接受的長度。此為個案，未來也會加強獸醫師教育訓練。

(中時 )