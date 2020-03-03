《港股》蘋概、5G股走弱，恆指近收平 16:482020/03/03 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對七大工業國集團（G7）財金首長會議後將宣布聯手救市的期望降溫，周二香港恆生指數開高走低，終場收跌0.03%，為26284.82點。國企股(H股)收平，為10485.16點。 蘋果概念股走跌，富智康集團跌2.59%，比亞迪電子跌2.23%。5G概念股表現疲弱，中興通訊跌4.02%，摩比發展跌2.68%。 (時報資訊) #5G #蘋概 #走弱 #恆指 #近收平 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G＋Mesh Wi-Fi 中華電網速超快 04:092020/02/28 產業．科技 工商社論》我們對5G的期待與提醒 04:102020/03/02 財經要聞 祭早鳥資費搶客 台灣大亮牌 5G雙飽1,399元 04:102020/03/02 財經要聞 5G手機3月上市 五大電信備戰 04:102020/03/02 財經要聞 大陸將迎5G新機爆發潮 上周近10款5G新機上市 10:562020/03/02 財經 遠傳聯手愛立信 目標5G暑假開台 17:262020/03/02 財經 遠傳5G設備選商 愛立信雀屏中選 04:102020/03/03 產業．科技 遠傳拚5G 徐旭東要做最好的 04:102020/03/03 財經焦點 《通信網路》徐旭東：遠傳5G不僅拿入場券，要做就要做最好！ 08:022020/03/03 財經 《熱門族群》新一波去美化，穩懋、宏捷科業績有看頭 10:512020/03/03 財經 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 - 工商 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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