投資人對七大工業國集團（G7）財金首長會議後將宣布聯手救市的期望降溫，周二香港恆生指數開高走低，終場收跌0.03%，為26284.82點。國企股(H股)收平，為10485.16點。

蘋果概念股走跌，富智康集團跌2.59%，比亞迪電子跌2.23%。5G概念股表現疲弱，中興通訊跌4.02%，摩比發展跌2.68%。

(時報資訊)

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