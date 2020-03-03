台新金(2887)今舉行法說會，法人關注台新在寶德能源的曝險，總經理林維俊表示，台新金在寶德能源的曝險約有12億元，去年已經提存了8億元，提存率達67%，今年會陸續將剩下的4億元提足。

寶德能源今年初聲請破產，大股東國發基金等官股機構估計將損失30億元，華新麗華估計要認列16.8億元損失，該公司還有120億元的聯貸，參與聯貸的銀行也陸續認列呆帳損失。

台新金今天法說，強調該公司對寶德能源曝險僅12億元，去年已經提存了8億元，提存率達67%，今年會陸續將剩下的4億元提足。

據了解，寶德能源聯貸銀行團的管理銀行兆豐銀已準備在本周四(5日)召開銀行團會議，屆時對於聯貸擔保品，即位於雲林麥寮的廠房擔保品鑑價，銀行團將重新找鑑價公司鑑價，儘速完成擔保品處分、標售的前置作業。

寶德能源先後辦理90億元、32億元兩筆聯貸案，雲林麥寮廠房是第一筆聯貸案擔保品，30億聯貸案則是純信用聯貸案；至於擔保品處分後能拿回多少，目前並不樂觀。

(時報資訊)