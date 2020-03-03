半導體測試介面廠精測（6510）公布2020年2月自結合併營收達2.86億元，較1月2.75億元成長4.35％、較去年同期1.52億元躍增達88.81％。累計1～2月合併營收5.62億元，較去年同期4.05億元成長達38.75％，雙雙續創同期新高。

觀察精測2月各產品業務概況，晶圓測試卡營收2.07億元，雖月減12.02％、但年增達98.08％。IC測試板營收0.56億元，月增達1.19倍、年增達82.06％。技術服務與其他營收0.23億元，月增達68.05％、年增達43.09％。

合計精測1～2月晶圓測試卡營收4.42億元，年增26.97％。IC測試板營收0.81億元，年增39.14％。技術服務與其他營收0.37億元，年減19.76％。

精測表示，2月雖有新冠肺炎疫情影響，但由於5G即將進入商用化，產業鏈考量疫情過後5G產品布局需求，相關晶片仍持續產出。為滿足客戶晶片測試需求，精測的IC測試板、晶圓測試卡等產品維持穩定出貨，需求持續暢旺帶動營收強勁成長。

展望後市，精測認為，雖然全球經濟受疫情衝擊影響目前尚待評估，但半導體產業技術持續前進的腳步未歇，針對半導體測試介面技術所需的各項工藝上將持續力求精進，提升智慧設計、智慧製造，厚實研發實力、培養研發菁英，以確保公司長期競爭力。

精測總經理黃水可先前法說時表示，新冠肺炎疫情目前未影響營運，公司仍持續徵才、持續擴充垂直探針卡（VPC）產能，對今年營運發展有充足信心，預期全年營運仍可維持往年軌跡，第二季、第三季可望持續增溫。

(時報資訊)