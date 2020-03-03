宏達電(2498)今(3)日宣布，推出全系列VIVE Pro Eye解決方案，為企業提供完整的VR產品組合以符合企業各種需求，例如教育訓練、消費者反饋和分析，以及注視焦點指向等。VIVE Pro Eye系列新組合包括「VIVE Pro Eye商用版」及「VIVE Pro Eye商用-場域版」，以更全面性的產品組合，搶攻VR商用市場。

VIVE Pro Eye具有配備最新眼球追蹤技術、高解析度視覺畫面、舒適的配戴性，以及精準的追蹤效能，目前VIVE Pro Eye提供了3個不同產品組合，可讓企業根據需求及使用情況選擇最佳組合產品，VIVE Pro Eye系列新組合包括「VIVE Pro Eye商用版」及「VIVE Pro Eye商用-場域版」。

執行長Yves Maitre表示，現在的企業需要取得專為其特殊需求打造的多樣化設備與VR解決方案組合，宏達電所開發的這些產品能帶給企業客戶更多選擇，提供他們必備的工具與服務，將VR融入企業運作，成為其密不可分的其中一項工具。隨著擴增實境的商業使用案例逐漸成為主流並朝多元發展，全新的VIVE Pro Eye組合系列將提供更多種方式，滿足當下最主要的VR使用案例。

現在已有橫跨各產業及各種規模的企業透過VIVE技術來有效且安全地培訓成千上萬人，從製造業到醫療產業，從運輸業到設計領域，從商業到房地產，許多企業都已瞭解VR技術可帶來的價值，透過VIVE Pro Eye所提供的最佳模擬沉浸情境的VR培訓內容，可創造更深入的產品研究成果，並為其客戶和員工提供更直觀流暢與吸引人的體驗。

搭配VIVE Pro Eye系列產品組合上市後，VIVE讓企業以更簡化的方式享有企業等級的支援和服務，全新「VIVE Pro Eye商用版」和「VIVE Pro Eye商用-場域版」於即日起至3月15日全台HTC銷售通路(含實體專賣店及網路商店)進行預購。

(時報資訊)