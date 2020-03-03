國民女團AKB48 Team TP舉辦生日會，2月壽星曾詩羽、林倢穿著洋裝甜美現身，也邀請團員張羽翎、藤井麻由、周佳郁一起同台慶生和粉絲同樂。看到有「吻魔擔當」之稱的張羽翎，林倢笑說「這是生日會真是充滿驚訝，玩遊戲時她一直很想親我，最後我們還親了嘴巴，現在回想起來好瘋狂，我想這絕對絕對不會有第二次！」

為了盛裝出席生日會，林倢透露和曾詩羽約好穿洋裝，但因為袖子剪裁方式，被團員說很笑「阿嬤袖套」，到最後這件洋裝名字就變「阿嬤袖套」。曾詩羽說：「周佳郁穿著一身的西裝很帥氣，但是被大家說很像保全人員的感覺，後來就一直模仿起保全人員的樣子，讓生日會充滿歡笑。」許願時林倢希望今年有機會學會潛水，想要看看海下的世界。

所屬經紀公司好言娛樂表示，在新冠肺炎時期辦生日會大家繃緊神經，除了管制人數，粉絲也耐心的配合規定帶著口罩和團員互動，公司也有準備酒精讓粉絲們進場前都要消毒、量體溫。

因疫情關係，一個月內約莫延期、取消活動15場，雖活動減少，AKB48 Team TP團員也透過在直播平台分享遊戲跟音樂，曾詩羽說：「偶爾會分享內心的感觸，聊聊人生還有對於自己對一些時事的想法，大家很愛我的心靈雞湯。」林倢分享透過和粉絲的直播互動，像是活動後台花絮，或私底下搞笑出糗的一面。

AKB48 Team TP二月壽星曾詩羽（左）、林倢（右）。（好言娛樂提供）

國民女團AKB48 Team TP舉辦生日會，與粉絲一起同樂。（好言娛樂提供）

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