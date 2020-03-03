全球股市大幅震盪，費半指數上週從今年高點回跌逾15%，2/28、3/2出現大幅反彈，國泰投信觀察基本面，美國半導體等科技業獲利持續成長，這波股價大幅修正反而讓投資價值加速浮現，且目前指數重回半年線，建議可趁勢找買點及不錯的美股ETF介入。

聯準會上週五2/28發表聲明指出，美國經濟基本面仍強勁，然因新冠病毒正逐漸演變為經濟風險，聯準會將會密切關注事態發展及其對經濟帶來的影響，並將適時採取行動及運用工具來支撐經濟。消息一出，市場普遍預期聯準會將在3月利率會議宣布降息一碼。

國泰費城半導體ETF（00830）經理人游日傑指出，上週五2/28美股收盤前出現急拉走勢，主要因市場看好未來幾個月聯準會降息機率提高，使費半指數由黑翻紅並拉出長紅K線，3/2更見持續反彈。而目前指數位階已重新站回半年線，後市跌深反彈可期。

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(中時電子報)