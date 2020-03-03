大陸除湖北外的肺炎疫情，連續多日確診數呈現個位數，反倒伊朗、韓國、義大利等國，確診新冠肺炎數不斷增加，北京市3日決定，根據境外疫情變化要對前期政策作出調整，之後凡是從韓國、義大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境的，如果是中轉去外地的，嚴格按當地規定做好防疫工作；如果目的地是北京，不論是中國人或外國人，都要實行隔離觀察。在北京有固定居所的，納入社區防控體系，居家隔離觀察14天。

3月3日，在北京市新冠疫情防控工作新聞發布會上，北京市政府副秘書長陳蓓表示，近期新冠肺炎疫情在海外呈現擴散態勢，部分國家疫情發展很快，形勢還是很嚴峻。一些海外留學生、務工人員回國意願比較強烈。近幾天，僅在伊朗的中國留學生從北京口岸回國的就有20餘人。北京作為全國最重要的入境口岸之一，防範疫情輸入風險的壓力很大。這幾天，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制緊鑼密鼓地研究應對方案，加強力量統籌，開展工作調度，應對境外疫情風險輸入的工作全面有序鋪開。主要做了這幾個方面的工作：

他介紹：第一，建立了口岸聯防聯控機制，組織民航局、海關、公安、衛健、外事、邊檢、機場等部門聯勤聯動，統籌做好信息通報、身份登記、健康監測、應急處理等工作。

第二，加強信息獲知，通過駐外使領館，提前了解伊朗等疫情嚴重國家留學生、務工人員的回國意願，以便有針對性地提前做好工作預案。

第三，依據《中華人民共和國國境檢疫法》等法律法規，全面加強入境檢驗檢疫工作。嚴格落實入境人員《健康申報卡》填報，實現全員、全項、電子化、可共享。

第四，嚴格落實隔離觀察措施。此前，對於過去14天內未在中華人民共和國境內停留，經北京口岸入境的人員，免除居家觀察14天的要求。現在，根據境外疫情變化要對前期政策作出調整，凡是從韓國、義大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境的，如果是中轉去外地的，嚴格按當地規定做好防疫工作;如果目的地是北京的，不論是中國人，還是外國人，都要實行隔離觀察。在北京有固定居所的，納入社區防控體系，居家隔離觀察14天;在京無固定居所的，安排在指定旅館集中醫學觀察14天；對外交人員，體溫檢測合格的，按照有關外交人員管理辦法執行。

第五，對到達北京的航班加強始發地健康安全提示，提醒乘機人員、乘務人員，全程佩戴口罩，加大途中體溫檢測頻次。如果在途中出現體溫異常情況的，開啟相對獨立的空間，保證相對隔離。

(旺報 )