國民黨團總召林為洲今日於立法院院會質詢時，特別針對新冠肺炎疫情，600億紓困特別預算內容提出要求，未來企業申請紓困補助的條件是：1.不能減薪、裁員、放無薪假；2.簡化程序；放寬標準。

林為洲說，要來申請國家補助的企業，不准一邊放無薪假、資遣勞工，一邊又要跟國家要錢。而當年SARS期間，政府編了96億準備紓困企業，結果只用了9.6億，執行率只有10％，這次若再發生這樣的事情，就要究責。

(中時 )