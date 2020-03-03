澳洲聖托斯車隊WHITE Nicholas（左二）以3小時40分59秒成績奪下「浪漫台3線站」單站冠軍。（王文吉攝）

中華隊馮俊凱（中）排名第10完騎「浪漫台3線站」，風光披上藍衫，蟬聯亞洲冠軍。（王文吉攝）

西班牙布爾格隊SUREDA MOREY Jaume榮獲衝刺王。（王文吉攝）

柬埔寨職業隊MAIKIN Roman（中）榮獲登山王，他在半途意外摔車，仍負傷完騎全程。（王文吉攝）

柬埔寨職業隊MAIKIN Roman（中）榮獲登山王，他在半途意外摔車，仍負傷完騎全程。（王文吉攝）

澳洲聖喬治車隊CAVANAGH Ryan個人總成績排名第一，獲得「黃衫加身」。（王文吉攝）

國際自由車浪漫台3線站，左起分別為個人總成績冠軍、亞洲冠軍、衝刺王、登山王。（王文吉攝）

獲獎選手在頒獎典禮上開香檳慶賀。（王文吉攝）

2020國際自由車環台公路大賽第3站「浪漫台3線站」3日登場，來自29國83名職業選手，完騎156.5公里，橫跨竹、苗、中等3縣市；歷經3個多小時競輪，下午1點10分，澳洲聖托斯車隊WHITE Nicholas衝抵石岡遊客中心終點，風光奪下單站冠軍，中華隊馮俊凱榮獲亞洲冠軍。

國際自由車環台公路大賽第3站「浪漫台3線站」，3日一早從高鐵新竹站出發，經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、參山國家風景區、汶水老街及東勢大橋，終點抵達石岡旅客服務中心，全程156.5公里，途中歷經2個登山點及2個衝刺點，挑戰性十足。

終點站石岡區動員10里居民及成長班媽媽當啦啦隊，還有2個鑼鼓班熱情為選手打氣。下午1點10分傳來歡呼聲，澳洲聖托斯車隊WHITE Nicholas率先衝破終點線，開心舉手歡呼，接著來自29個國家80多名選手陸續抵達。

主辦單位除頒發單站冠軍給澳洲聖托斯車隊WHITE Nicholas，個人總成績由澳洲聖喬治車隊CAVANAGH Ryan排名第一，西班牙布爾格隊SUREDA MOREY Jaume榮獲衝刺王，柬埔寨職業隊MAIKIN Roman登山王，中華隊馮俊凱奪得亞洲冠軍，5位選手並在頒獎典禮上開香檳慶賀。

行政院客委會副主委楊長鎮表示，「浪漫台3線站」為國際自由車環台公路大賽5站中最長賽事，且路程較為複雜，選手歷經爬坡、急下坡及非常多的髮夾彎，挑戰自我體力及技巧。

楊長鎮坦言，「浪漫台3線站」受疫情影響，一度考慮停辦，經評估後認為全程屬戶外活動，並加強防疫措施，最後順利舉行，可惜中港澳選手無法來台。「浪漫台3線站」賽事歷經3年推動，不僅滿足選手挑戰自我極限，並透過國際媒體轉播，讓世界看見台灣客家庄之美。

台中市副市長陳子敬以地主身份歡迎來自全球的選手，他表示，2020國際自由車環台公路大賽是國際盛事，市府動員鄉親及國中、小學等沿路為選手加油；台3線正值櫻花及黃花風鈴木花季，山線有東豐綠廊及后豐鐵馬道，歡迎大家來台中享受風光及客庄美食。

(中時 )