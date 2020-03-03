新莊地藏庵為回饋社會及強化公共消防安全，秉持「取之於公眾，用之於公眾」信念，今天（3日）捐贈災情勘查車1輛及1,200只住宅用火災警報器給新北市消防局第二救災救護大隊。

新北市消防局表示，衷心感謝新莊地藏庵願意以無我無私之精神為消防工作提昇硬體設備，第二救災救護大隊轄區包含新莊區、泰山區、五股區與林口區，轄區繁榮、工商業發展複雜且人口稠密，消防工作愈加繁重。

新北市消防局衷心感謝新莊地藏庵願意以無我無私之精神為消防工作提昇硬體設備。（讀者提供/吳家詮傳真）

所謂「工欲善其事，必先利其器」，新莊地藏庵主委林俊德先生與各委員有感於第二救災救護大隊災情勘查車老舊，為提升救災效能，慷慨捐贈災情勘查車1輛，並為強化老舊社區消防安全，降低住宅火災傷亡事件的發生，特捐贈住宅用火災警報器1,200只，以提供民眾安裝在住家寢室、樓梯及走廊上，於火災發生初期時偵測到濃煙或高溫，發出高分貝聲響提醒住戶應變處置，有效減少人命傷亡。

新莊地藏庵源於清朝乾隆二十二年（西元一七五七年），頭前庄陳謙興捐塚埔之地並蓋地藏庵，自創建以來，曾歷經六次重修，現況廟貌巍峨，氣勢非凡，廟中供奉「地藏菩薩」及「大眾老爺」等眾神，為天理道德見證之表徵，令人人起心動念循正道，防患惡念於未然，對匡正人心，安定社會秩序，有莫大裨益，信眾日增且衷心信仰，為台北地區信仰之重鎮。

(中時電子報)