新冠肺炎對觀光、運輸業造成重大衝擊，交通部投入8億元，其中，觀光5億元、交通運輸3億元，協助業者紓困，並於疫情期間轉型升級。交通部今日針對轉型培訓實施要點開直播說明會，由政務次長王國材主持會議。王國材表示，津貼培訓的精神在於「以學代賑、強化體質、迎接復甦」。

下午的直播說明會，由王國材率領觀光局長周永暉、公路總局長陳彥伯等人列席。王國材說，疫情造成產業史無前例的困境，為協助業者轉型、渡過困境，透過與公工協會組織的合作做轉型培訓。

觀光局旅宿組表示，觀光產業公工協會辦理與職能教育培訓、數位及精準行銷、跨區域交流或標竿學習等相關教育訓練，每案最高可申請補助300萬元，含轉型培訓費，參訓者每小時158元、每月不超過120小時，最高可領1萬8960元。

至於一度引發企業主議論的培訓費用撥款方式，觀光局特別指出，參訓者如有僱主，費用由主辦單位撥款到雇主帳戶，由雇主發放給參訓員工；若是沒有雇主的參訓者，比如：導遊領隊、計程車駕駛，補助費用直接撥入參訓者的帳戶或現場發放。參與培訓的補助費用，如與其他政府機關補助性質相同者，如與勞動部重疊，擇一請領。

除了轉型培訓，交通部還提出總經費約300億元的觀光轉型及前瞻計畫，將成立輔導產業景點轉型的健檢團，協助產業做數位轉型、服務品質提升及國際景點建設。該計畫草案預計今年5、6月送政院，年底送立院審查。

王國材表示，該要點涉及觀光產業及交通運輸業，故由交通部統籌訂定發布，觀光產業執行機關為觀光局，交通運輸業執行機關為公路總局，相關申請文件格式亦由兩個執行機關個別訂定；他說，該修正要點今已送部長室簽核，辦理培訓課程的公工協會須在14日前提出計畫，業者即起就提出申請。

(中時 )