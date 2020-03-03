3日，湖北省人民政府副省長楊雲彥在發布會上表示，目前湖北省各地市危重症床位配置已基本能滿足重症病人的救治需求，武漢市通過加快建設重症救治床位，由「人等床」轉變為「床等人」

截至3月2日，同濟光谷、協和醫院等10家危重症救治定點醫院共開放危重症床位7286張，共收治危重症、重症患者3728名，武漢市新冠肺炎患者病亡率正逐漸下降。

(旺報 )