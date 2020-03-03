武漢市新冠肺炎患者病亡率正逐漸下降 18:092020/03/03 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月2日，15個孩子的臨時「護士爸媽」 在武漢兒童醫院內科樓18樓病區，護士楊柳陪小朋友畫小豬佩奇。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日，湖北省人民政府副省長楊雲彥在發布會上表示，目前湖北省各地市危重症床位配置已基本能滿足重症病人的救治需求，武漢市通過加快建設重症救治床位，由「人等床」轉變為「床等人」 截至3月2日，同濟光谷、協和醫院等10家危重症救治定點醫院共開放危重症床位7286張，共收治危重症、重症患者3728名，武漢市新冠肺炎患者病亡率正逐漸下降。 (旺報 ) #肺炎 #患者 #救治 #新冠 #武漢市 #新冠肺炎 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 生活 義大利淪疫區 政客竟稱義國衛生好「陸人愛吃鼠才染疫」 14:382020/02/29 國際 台東越籍女大學生發燒 初判一般感冒回校自主管理 17:262020/02/29 社會 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 兩岸熱門新聞 伊朗疫情嚴重 陸派首架包機接回僑民學生 - 時政 美加澳搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐 - 兩岸 韓抗疫醫院16護士集體辭職 陸韓網民槓開了 - 兩岸 美限制陸媒駐美機構 趙立堅：赤裸裸霸權欺凌 - 兩岸 第3位！李文亮同院醫師 梅仲明染新冠肺炎去世 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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