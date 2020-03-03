倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開高強彈，終場上漲157.26點，漲幅1.41％，收在11,327.72點，櫃買指數亦同步大漲，終場漲幅達1.39％，以143.4點作收。三大法人方面，外資續賣135.6億元，投信續買8.99億元，自營商轉賣21.16億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回4,333口多單，累計淨多單部位為23,349口，心態呈現相對謹慎保守。

新冠肺炎疫情終究有退卻的一天，市場需求也不會因此消失，況且新藥或疫苗的研發速度均有進展，預期疫情逐步獲得控制後，不僅第二季整體經濟將可望出現「V」型翻轉快速彈升外，全球股市也有望出現「報復性」反彈。

個股方面，本周納入投資組合的倉和，擁營運轉機題材，維持多頭趨勢，儘管股價3日未能收在最高點，但在公司派及法人心態偏多不變前，後市大漲的機會仍可期待。

此外，外資近期調節動作不斷，截自2日止，累計近7個交易日上市公司合計賣超金額逾千億元，惟新台幣匯率卻是不貶反升，連續5個交易日呈現升值。

展望後市，現階段因10日線、月線及季線等短中期均線呈現震盪走跌，市場信心的恢復需要時間，因此3日報復性反彈過後，預期4日將遇阻力而拉回，然有震盪才有低接上車的機會，只要選對趨勢、產業及個股，獲利可期。

(工商 )