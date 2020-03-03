華冠投顧分析師吳官隆表示，台股3日勁揚157點、收在11,327點，成交量1,620億元，留有量縮紅棒，盤面大部分權值股都上漲，蘋概三王收在相對高點，但被動元件與矽晶圓都殺尾盤。

他指出，美股2日用力拉抬，道瓊指數飆漲1,293點、收在26,703點，費半指數亦強彈3.5％。亞股3日普遍呈走揚局面，陸股早盤上漲、午盤後轉震盪，下午盤的上證指數上漲0.9％，短線關鍵在3,019點附近，若能站上則中線盤勢轉強，建議續抱陸股，來回掌握價差。

整體而言，台股上市大漲、上櫃大漲，以及陸股上漲，台股行情終於止穩，多頭重新奪回發球權，未來指數須持續表態向上，才有利於後市行情，而短線跌深股票有機會表現，一旦轉強則可加碼布局。

個股方面，本周納入投資組合的宏達電，3日漲1.05元、收37.45元，60日線支撐位於36.2元，KD指標在64.5繼續往上鉤。本周二上漲增量，終場收小紅，周三量能若增溫則易大漲。

(工商 )