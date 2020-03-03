立法院開議將使行庫新冠肺炎防疫破功？立法院財委會週三正式開議，儘管本週議程所安排的是與通過防疫條例相關的各委員會聯席會議，並未排詢八大行庫，但按照過去每會期經驗，八大行庫不是打頭陣被安排在開議首週備詢，就是隔週一定會輪到，而現在八大行庫已如火如荼的進行「異地備援」防疫，連董總上班都分流，倘若因為被召去財委會而「齊聚一堂」，那麼八大行庫最重要的「防疫中樞系統」恐怕漏洞大開，整個防疫計畫恐怕「破功」。

自從新冠肺炎疫情升溫以來，八大行庫可說是各部會轄下最配合的事業機構，包括政院那天由政委龔明鑫親自召開記者會對外說明政院將對產業提出紓困計畫，現場即直接出示二大張長長一串各大行庫自辦的紓困專案清單；由於八大行庫是對外開分行營業，扮演「金流」重要角色，因此也更不能受疫情影響導致營運中斷，為此行庫總行下達指令火速推展防疫措施，但現在最大的不可抗力風險，卻是赴立院財委會備詢，由於董總前往開會，重要部室一級主管必定陪同，現在財委會是否召八大行庫董總來備詢，已成為各大行庫總行在防疫上的最不可抗力變數。

對此，八大行庫內部一片憂心忡忡。一位行庫主管指出，上個會期八大行庫被財委會找去備詢至少超過4次以上，而這個會期正逢新冠肺炎疫情升溫之際，而對企業或個人金援、紓困、行庫如何看待疫情對整體大環境的影響等等，都是近來的熱門話題，也高度受立委諸公關注，但問題是現在防疫期間，倘若大陣仗的群集八大行庫董總，還有重要部室的經理去立法院九樓大禮堂的議場開會，多達200、300人群聚在會場空間裡，風險實在太大！

儘管大家都擔心，但沒人敢直接反應。多家行庫主管私下指出，現在行庫的防疫最新進度不僅已進入總行異地備援，連級數都往最高級邁進，包括董總或其他部室的一級主管全都分流，包括不少公股銀行已暫時停開行務會議，或是即便召開，也用分流、視訊的方式進行。

就舉台銀、土銀兩大國營銀行為例，台銀的董總現在連上下班的動線都分開，不久後已規劃要到不同棟大樓辦公，土銀在二月上旬召開行務會議，也是用董、總分流，再搭配視訊的方式來進行，而其他已民營化的公股銀行，有不少已直接將行務會議延期，至於內部會議能視訊的儘量用視訊，或是用小規模方式開會。

財委會是否排八大行庫來備詢，現在召委已選出，最快本週四下週的新議程就會揭曉，現在八大行庫一級主管全都「引頸觀望」。倘若財委會仍召八大行庫董總前來開會，所有行庫董總經營高層及重要部室高階主管齊聚一堂，這樣也很奇怪，因為各大行庫現在已開始進行異地備援、中高階主管人員分流，結果因為要赴財委會備詢，不只一家銀行全部的重要一級主管都來報到，而且還「一來八家」，完全不符合當前的行庫防疫邏輯，但對此各行庫都無可奈何，倘若立委仍安排行庫董總前來備詢，行庫從上到下也只能照辦。

(工商 )