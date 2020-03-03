直播品牌LiveMe與電商平台淘寶天貓合作，從3月2日至3月8日舉辦直播線上活動「38女人節 夜貓族限時購」，主推產品以女性為主，共10位指定人氣直播主拼銷售業績，透過直播展現創意推薦商品，以主播個人魅力及創意展現商品並帶動業績，只要觀看直播就有機會獲得淘寶超優惠折扣碼，讓直播不僅僅是互動娛樂，更能成就商業價值。

活動由直播主許巧薇、若穎、洪單單、大豪、若依等10位指定人氣主播參與，除搜集指定禮物外，同時比拼銷售業績，直播主需使出渾身解數，邀集用戶從自己的直播間、活動頁面、其他社群網路連入「個人專屬連結」進入賣場購物，搶拼銷售榜積分；用戶只要加入直播間，即有機會獲得由淘寶天貓提供新舊用戶超低優惠折扣碼，例如「買滿21元人民幣，現抵20元人民幣」。

LiveMe ｘ 淘寶天貓「38女人節 夜貓族限時購」直播主群。（LiveMe提供）

其中直播主許巧薇去年參與電商活動獲得冠軍，今年再度挑戰電商直播，問及是否有信心再拿下冠軍寶座，她開玩笑回：「 沒有信心，只能唱梁靜茹的〈勇氣〉。」關於直播介紹，她以全球超夯「吃雞遊戲」周邊為推薦商品，她打吃雞遊戲只有半年，但對於遊戲非常著迷，幾乎每天都要玩3到5場，為讓「吃雞」更順利，決定透過直播體驗「吃雞神器」，線上分享使用前後的差異性。

至於自己是否有買過圖文不符的網路商品？許巧薇分享曾看到網路影片介紹一款號稱可將睫毛刷的跟頭髮一樣長的睫毛膏，二話不說下訂，收到貨立刻使用，但讓她氣到理智線全斷，她分享：「那支睫毛膏不但暈妝，搞得整個眼睛周圍又髒又黑，一照鏡子被嚇到，自己變成怨念很重的可怕女鬼了。」

(中時 )