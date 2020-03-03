知名音樂人林隆璇之子林亭翰，日前推出首張個人專輯《不完整的再見》，自去年起他也在華岡藝校教音樂創作課程，近日適逢開學期間，因新冠疫情關係，林亭翰先發簡訊關心學生要勤洗手、多運動，還開玩笑跟學生說課一定都要戴口罩，「沒戴的就當掉」。儘管是開玩笑的話，但師生們無論上下課都戴口罩，把防疫措施做到最好，也能安心上課。

受疫情影響，到5月之前的校園活動及海外宣傳都取消，林亭翰除了上課就是宅在家寫歌，他也索性看書寫歌打發時間，短短半個月時間目前已經看了五本書、寫了四首歌，另外最大嗜好就是打坐靜心，平常有在接觸佛學的他表示：「打坐可以穩定情緒，增加靈感。」

熱愛運動的林亭翰，有空就會揪老爸林隆璇打球。（青田音樂提供）

本身熱愛打籃球的他，每天固定都半夜接近午夜時分去打籃球，還拉著老爸一起運動；由於林隆璇最近全副武裝、戴「防疫面罩」裝備抗疫，林亭翰笑說：｢老爸常常有神來一筆的點子，這次抗疫裝備我覺得很讚！不過還是建議他多運動。因為他比較忙，所以有時間就拉他出來動一動投籃。」

原訂二月要去清邁自助旅行，近期因疫情肆虐決定忍痛取消航班，規劃將近半年時間心情難免失望，現在也透過網路瀏覽旅遊資訊和影片過乾癮，林亭翰說：「希望疫情趕緊過去，下半年能夠有機會成行。」

(中時 )