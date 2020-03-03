「好感動，溫暖總是出現在最危急的時刻！」，基隆市一間餐廳的負責人在臉書貼文指出，各地受到新冠肺炎疫情的影響，百業的生意都大不如前，自己的餐廳生意就下滑了5成，近2個月更慘賠30萬元，在生意低迷情況下，房東來電關心，聽過他訴苦後，竟然主動提出「免租金一個月」，讓他直呼好感動，網友也紛紛留言說他很幸運，遇到百年難見的暖房東。

餐廳負責人洪宗慶在臉書社團「基隆人」發表感謝文，提到餐飲業受新冠肺炎疫情影響的不只他一家，但少見的遇到房東太太願意伸出援手，在生意一片低迷的當下，讓他免租一個月來度過難關，真的太感動了，好人總是在最需要的時刻出現，他大讚「房東慷慨、大方、有愛」，並特地發文表示感動。

洪宗慶的感謝文引來網友回響及分享，他也指出，自己開的基隆店2月業績大減5成將近新台幣30萬元，而南港店則更少了7成的業績，而基隆店的房東是在七堵開業的一對康姓醫師和醫師娘，康太太2月底來電關心店內狀況，當時他回應營業狀況很淒慘，康太太則在瞭解店內是否有因應措施後，除了鼓勵他要加油，更在事後透過通訊軟體告知他，自己與丈夫討論過後，決定不收3月份租金，他稱「我超高興、非常感動，在低迷的時期，大大注入一股暖流」，也讓他拾起動力要讓餐廳繼續經營下去。

(中時 )