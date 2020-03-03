曾經在台灣掀起排隊熱潮的日本天丼品牌，目前已經正式邁入第5年，因此社長金子真也思索該做些改變，投入菜色研發，一口氣從原本的「經典系列」，再新增「聯名系列」、「雙饗系列」、「烏龍麵系列」、「炙燒系列」、「季節限定系列」，品項超多，希望讓客人有更多選擇。

香香雞天丼。（圖／余玫鈴攝）

其中最吸引人的，是台日跨界合作的「香香雞天丼」，將台灣炸雞品牌的炸無骨嫩雞腿肉與日本天丼品牌的秘傳醬汁結合，並加入辛香料給予按摩使之入味，現點現炸，熱呼呼的香香雞香氣四溢、皮脆肉多汁。

炙燒鮭魚丼。（圖／余玫鈴攝）

針對不愛吃炸物的客人，特別設計一款唯一非天婦羅類型的「炙燒鮭魚丼」。為呈現其特色和絕佳口感，選用甜度及油脂等級最高的鮭魚腹及背肉，厚切並刷上獨門醬汁再炙燒，讓肉質展現鮮嫩色澤略帶油脂焦香。另外還佐以紫蘇葉包裹滿滿魚卵，堪稱是華麗版的鮭魚親子丼。

天婦羅與壽喜燒定食。（圖／金子半之助提供）

如果是食量較大或是喜歡吃多樣主食的客人，可以點雙饗系列，如「天婦羅與生魚片定食」、 「天婦羅與壽喜燒定食」，值得一提的是壽喜燒是選用頂級翼板牛肉搭配板豆腐，再淋上社長特製的壽喜燒醬汁，牛肉吃起來滑嫩甘甜，搭配連續3屆池上米王冠軍米一起吃，美味超滿足。

(中時電子報)