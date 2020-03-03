新冠肺炎疫情全球延燒，各地民眾深感惶恐，北美洲的美國和加拿大民眾，上周紛紛前往好市多（Costco）狂搶口罩、酒精和衛生紙等民生物資，架上相關商品幾乎搜括一空。這波疫情造成的搶購潮，也激勵好市多股價狂飆9.96%，收在309.14美元，創下2009年9月3日以來最大單日漲幅。

美民眾瘋搶民生物資！Costco飆漲近10％ 。（圖／Reuters）

從照片上看到，在美國，Costco會員在各大門市搶購民生用品，像是衛生紙、廚房紙巾和瓶裝水等，幫括食物和飲料等物資也被狂掃，社群媒體上還有民眾分享了許多好市多門市貨架被搶空的照片。

根據好市多員工形容，「現場根本就像無政府狀態」。有員工抱怨，「昨天衛生紙全都被搶光，這是好市多30年來第一次發生這種景象，真是恐怖又糟糕的上班日，對於今天的上班日我一樣感到非常恐懼」。

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價漲幅飆逾10年新高。（圖／APTN）

新冠肺炎疫情在美案例增加，加劇民眾擔憂，同時也為Costco帶來大量商機，股價隨之上漲。好市多（Costco）週一隨著美股大漲，標準普爾500指數上漲近10%。根據投資機構奧本海默（Oppenheimer）分析師Rupesh Parikh指出，這波搶購潮有望為好市多帶來實質性收益，不過他也警告，民眾大量囤貨可能導致Costco未來銷售需求放緩。

美加民眾搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐。（圖／APTN）

除了美國，據加拿大的《全球新聞》(Global News)報導，為了應對新冠肺炎，加拿大政府建議民眾儘早囤貨，加拿大民眾一早就在各大超市外排隊，民眾甚至圍在冷藏櫃前搶購肉品，貨架商品也是被一掃而空。據說還有人開始訂購Costco保質期25年的「末日套餐」。

同樣情況也發生在歐洲，由於義大利出現破千人確診病例，周邊國家也不敢大意，鄰近的德國目前出現確診79例後，近期也陸續出現大批食品囤貨潮的情況。

德國民眾在推特上Po出當地超市物資被搶購一空的情況。（圖／DW）

在德國超市內，出現大批購買食品和民生用品的人潮，根據大型食品零售REWE集團證實，從2月底開始就出現搶購情況，包括罐頭類、麵條、衛生紙和消毒液，另一家大型連鎖折扣超市Lidl也出現同樣情況。

目前為止，德國境內感染病例並不多，德國聯邦政府已出面呼籲，民眾勿過度恐慌，只要儲存約10天的量即可，德國聯邦記者協會也提出警告，希望民眾勿過度驚慌。

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(中時電子報)