因應新冠肺炎疫情，對於社區關懷據點共餐服務等形式是否調整，市長盧秀燕3日在市政會議表示，關懷據點即是要照顧獨居長輩，引導長輩到社區活動，藉機加強衛教宣導，量測體溫、血壓等，降低疫情風險，在各項防疫工作完備下，暫維持正常共餐服務，後續將視疫情變化，研議因應方案。

盧秀燕指出，盡管疫情變化難測，部分長輩仍希望出外走走、與人互動，市府持續加強共餐環境的防疫，比如用餐期間盡量不交談，座位之間保留一定距離等措施。

此外，若疫情大規模爆發，市府將進一步升級校園防護、老人共餐的防疫，目前台中疫情相對平穩，現階段是否停止共餐服務或改變形式等，都會與衛教專家、社福專家、心理專家一同討論決定。

對此，社會局說明，全市408處關懷據點都已加強防疫措施，早、晚皆會用酒精清潔活動場域，保持良好通風，並盡量安排長輩活動時保持距離，適當調整用餐座位，以及落實工作人員及長輩健康管理，包括每日量測體溫及健康監測，鼓勵長輩配戴口罩、加強手部衛生等，若有發燒狀況或呼吸道症狀，需盡速就醫或返家休養。

針對部分民代或家長建議疫情期間，校園不開放民眾早晚進入校園運動，教育局表示，為避免校園群聚效應產生，全市高中職以下校園室內場地包括教室、體育館及活動中心等，已全面暫停開放出借。

另針對校內戶外場地，如操場、籃球場等，考量空氣流通佳，目前暫維持開放，後續將視疫情狀況，研議相關因應方案，會以最嚴謹的態度，全力維護師生健康。

(中時 )