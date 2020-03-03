亞太風電展3日起在高雄展覽館登場，展現產業在地化成果。（柯宗緯攝）

亞太風電展3日起在高雄展覽館登場，展現產業在地化成果。（柯宗緯攝）

「亞太國際風力發電展」首度展示6艘風電工作船。（柯宗緯攝）

「亞太國際風力發電展」3日在高雄展覽館開幕，今年共計13國、130家業者參展，規模較去年成長50％，更展出台灣風電產業在地化成果，並首度展示6艘風電工作船。經濟部次長曾文生表示，從近來台灣口罩產能1個月成長3倍，也證明製造業能量驚艷國際。

這場風電展不畏疫情影響，如期舉辦，規模為全台唯一、亞洲第2大，丹麥、荷蘭、英國、法國、美國、德國、瑞典等7國更以國家館形式擴大展出；防疫相當嚴謹，出入口有紅外線感測器測量體溫，主辦單位特別要求參觀來賓配戴口罩、用酒精消毒。

曾文生指出，國內推動離岸風電，政府相當重視推動在地化，因為不僅是能源政策，也是產業政策，感謝台灣風電國家隊沒有給台灣丟臉，接下來是如何如期如職履約，讓風機依照進度時程，一一矗立在台灣海上，為國家供應充足電能。

曾文生也提到，有不少國外開發商對於台灣製造業能力非常驚艷，他舉近來經典口罩製造為例，努力把台灣口罩產量拚到全世界第2名，1個月增加3倍量能，足以證明台灣製造業實力非常堅強，相信未來風電產業能做大、做強，讓台灣成為亞洲風電產業的標竿

此外，有6艘風電工作船隻首度駛入高雄港區，讓業者及民眾近距離一睹面貌，包括停泊在新光碼頭的亞洲海力打撈公司所屬「天行者多功能工作船」、「守護2號」近海作業工作船、「守護4號」工作船；停泊在嘉信碼頭隸屬宏華營造「宏隼一號」、「宏隼三號」CTV人員運輸船；以及停靠在亞灣遊艇碼頭，屬於台英風電的堅定號工作船。

(中時 )