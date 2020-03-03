受惠於大陸智慧型手機品牌廠持續去美化，以及大陸加速5G基礎建設帶動WiFi 6滲透率提升，宏捷(8086)2月合併營收達2.71億元，創105年1月以後單月新高，由於3大產品客戶訂單穩定成長，宏捷科審慎樂觀看待今年營運，法人預估，宏捷科今年第1季營運可望優於去年第4季，創下105年第1季以來單季新高，在新產能逐步開出下，第2季亦可望優於第1季。

儘管大陸新冠肺炎疫情重創大陸當地農曆年到2月的生產及市場銷售，但WiFi 6及VCSEL等新應用需求強勁，讓宏捷科2月營收未受到工作天數較少等因素影響持續走高，2月合併營收達2.71億元，月增0.74%，年成長190.58%，再創105年1月以後單月新高，累計1到2月合併營收為5.41億元，年成長161.76%。

隨著大陸新冠肺炎疫情逐漸控制，大陸各地積極復工並加速啟動5G基礎建設建置，各大智慧型手機品牌廠為彌補農曆年至2月的銷售空白，除全力衝刺新機銷售，亦降低使用零組件成本較高且受控於美國政策的美國半導體零組件，擴大採用台灣的半導體零組件，新一波的「去美化」效益啟動，穩懋及宏捷科可望成為受惠者。

據了解，宏捷科PA、WiFi及VCSEL三大產品客戶訂單穩定，尤其是WiFi 6及VCSEL的訂單相當強勁，目前VCSEL佔宏捷科營收比重已達10%到15%，WiFi 6產品比重亦逐步攀升中，公司現有產能處於滿載，依客戶訂單來看，宏捷科業績可望持續攀高，法人預估，宏捷科第1季營運可望優於去年第4季，在新產能陸續開出下，第2季亦可望優於第1季。

為因應訂單需求，宏捷科自去年第4季開始進行機台去瓶頸，月產能已逐步拉升到10000片，預計第2季有機會拉升到月產能12000片，擴建中的新廠目前已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

(時報資訊)