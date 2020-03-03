新冠肺炎疫情全球持續快速延燒，為避免群聚感染風險，台新金控2019年第四季法說會今(3)日改以網路會議方式線上舉行，法人關注彰銀(2801)發行私募普通股何時補辦公開發行，以及台新金在爭取彰銀經營權的態度。台新金總經理林維俊表示，在彰銀案方面，要進要退，台新金都配合政府政策。而彰銀私募普通股補辦公發時間，目前看來最快會落在3月底4月初。

台新金今天的線上法說由公司總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及甫於年初就任的個人金融事業總處執行長周偉萱六人共同主持。

彰銀2005年發行私募特別股，最終由台新金取得，並於2008年轉為私募普通股，彰銀今年初公告，將就這筆私募普通股與近年產生的配股，補辦公開發行。彰銀2005年6月間以私募公開競標方式辦理現金增資案，共發行14億股特別股，最終由台新金控以新台幣365億元取得彰銀22.5%。

林維俊今表示，彰銀已在本周拿到會計師批核的財報，若依程序送證期局和金管會，彰銀私募普通股最快會在3月底4月初補辦公開發行。

林維俊於會中指出，台新金控2019年整體營收由於金融市場操作績效良好，投資交易收入年成長達42.3%，加上財富管理、法金聯貸以及證券承銷等業務均有不錯的表現，帶動手續費淨收入年成長7.7%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額成長11.8%，總存款餘額成長13.4%，外幣放款則成長14.7%。在信用卡相關業務的表現上，不論在有效卡數、特店家數、簽帳金額及毛手續費收入等各指標均表現搶眼，特別值得一提的是全年簽帳金額成長率達22.7%遠高於同業平均水準，表現不俗；而在財富管理方面也有好表現，淨手續費收入成長達8.7%。在子公司台新證券業務表現方面，除了經紀業務市佔率持續上升之外，加上營業證券操作績效提升以及成功承銷和潤上市案的緣故，全年淨手續費收入年成長達25.7%。

此外，台新金控與子公司之資本結構亦持續穩健，去年台新金控與台新銀行之資本適足率分別為118.9%及14.4%；另台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.17%及814.6%，授信資產品質持續維持良好。

面對即將加入數位金融戰局的純網銀，尚瑞強表示，台新Richart數位銀行帳戶數已穩居市場領先地位，我們將持續不斷優化使用者體驗，運用創新金融科技、串聯多元的金融生活圈，提供民眾融入生活、即時又便利的金融服務，進而滿足民眾各項金融需求，我們樂見純網銀加入後的良性競爭與共同成長。

針對新冠肺炎疫情持續蔓延全球，林維俊認為，疫情持續未減將會衝擊全球經濟，目前對台新各項業務影響不大，我們已備妥各項因應措施，將持續關注情勢發展，並適時整備應變，以確保持續營運，並將積極配合政府防疫措施，協助受疫情影響客戶。

(時報資訊)