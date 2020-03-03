蛋白質是製造免疫球蛋白與抗體的來源。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情擴散，全民驚惶；衛生福利部南投醫院營養師陳佳祺表示，均衡飲食適量攝取6大類食物，可以增強免疫力，蛋白質食物如豆魚蛋肉類與乳品類，是製造免疫球蛋白與抗體的來源，也是建造與修復身體組織的重要物質，因此要記得「每天早晚一杯奶，豆魚蛋肉一掌心」。

陳佳祺表示，蔬菜含維生素A、C、E、多酚化合物、植化素與膳食纖維，可減少促發炎介質，強化免疫細胞；因此建議每天至少吃半斤蔬菜，體積需比水果多，並選擇當季且深色蔬菜達1／3以上（包括深綠和黃橙紅色）；水果含維生素C可延緩發炎，每日應攝取2個拳頭大的水果，並以在地當季多變化為原則。

主食可挑選富含維生素B群、未精製的全榖雜糧，油脂與堅果種子類富含維生素E，建議每天應攝取1湯匙量的堅果種子，約杏仁果5粒、花生10粒、腰果5粒。

陳佳祺表示，除了提高自身免疫力，防疫期間應避免生食，盡量以新鮮現煮的熟食為主，並且減少共食機會，用餐時應遵守用餐禮節，吃飯時不要大聲聊天減少飛沫傳播，並應使用公筷母匙。

(中時 )