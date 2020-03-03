雲林縣北港鎮公所針對新冠肺炎疫情延燒，3日起加強消毒朝天宮周邊人潮聚集地區，10日並將展開全鎮消毒工作，強調除了預防肺炎疫情，也要注意流感與登革熱的威脅，因此有必要進行全鎮消毒，將感染疾病的機率減至最低。

新冠肺炎確診人數持續增加，北港朝天宮媽祖廟每年進香人潮達6、700萬人次，外來人口非常多，近1個月民眾前來拜媽祖求平安，人潮並未明顯減少，北港鎮公所因此決定3日起加強消毒朝天宮周邊地區，10日再展開全鎮消毒工作。

北港鎮長蕭永義表示，今2月起疫情開始蔓延，他便針對學校、公園、游泳池、體育館等公共場所定期消毒，最近國內陸續出現沒有症狀的染疫者，令人防不勝防，因此決定擴大消毒工作，先進行區域消毒再全鎮消毒。

鎮公所清潔隊3日先到學校等公共場所消毒，再前往朝天宮周邊噴灑消毒水，同時宣導10日將由專業消毒公司進行全鎮消毒工作，請民眾全力配合，民眾都很肯定公所的滾動式消毒防疫計畫。

蕭永義指出，全鎮消毒不僅針對新冠肺炎疫情，也可藉由環境消毒工作，提醒民眾預防流感與登革熱，以往全鎮消毒都在4月進行，今年提早至3月，次數也由2次增至3次。

北港鎮民認為北港朝天宮進香人潮不斷，遊客來自全台各縣市，大家更應提高警覺，嚴防沒有症狀的染疫者，因此會全力配合鎮公所的消毒工作。

(中時 )