新冠肺炎疫情嚴峻，讓桃園餐飲業大崩盤，蘆竹區一口氣有湘蓮、竹園和萬翔3家開業逾30年的在地老餐廳歇業，經營20餘年的桃園區紅拱門餐廳也宣布22日吹熄燈號，飯店業亦撐不下去，桃禧航空城一口氣裁掉28人，才剛開幕不久的名人堂花園大飯店將資遣2人，業者紛紛紛直言，疫情再持續下去，只會更慘。

湘蓮餐廳負責人、蘆竹區市議員褚春來指出，湘蓮1991年開業，走過30個年頭，近年餐飲業越來越難經營，利潤差、員工不好請，疫情不只衝擊春酒訂單，為了避免接觸，連老人會聚餐、社團團拜等也紛紛取消，光訂桌就取消近3成以上，成了壓垮駱駝的最後一根稻草，坦言「做這麼久也累了」，和在大竹經營31年的竹園餐廳，同時在2月29日走入歷史。

經營20年的萬翔餐廳則從10日起暫停營業，外傳將待翻修後重新迎客。褚春來說，最後幾天老客人都很不捨，紛紛上門「留念」，嚷著別關門，讓他笑言：「以前不常來，最後要關門才來！」

1999年開幕的紅拱門泰式主題餐廳，走中高價位，在泰菜仍處探路階段時就奠定地位，屹立不搖數十年，無奈不堪疫情影響，將於3月22日歇業，一口氣裁員25人，業者也在粉絲頁公布訊息，歡迎老客戶在歇業前再次回訪，留下美好的回憶。

根據通報，光2月桃園住宿跟餐飲業就資遣多達126人，其中以加入萬豪集團旗下、去年正式掛牌的「桃園喜來登（原桃禧）」裁員最多，新舊館加起來一口氣資遣28人，以餐飲跟客房部的第一線服務人員為大宗，中壢石頭日式燒肉餐廳也將裁員24人，整體較上月新增4.22％。

(中時 )