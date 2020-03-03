今年初歐盟方面擬立法強制手機統一充電標準一案，已經進行到提出 6 種備選方案，等候歐盟議會選擇並決議的階段。其中首當其衝的，無非就是蘋果(Apple Inc.) iPhone 以及其他採用 Lightning 連接埠的行動設備(iPad、iPod touch等等)。面對歐盟強勢作風，蘋果曾表達過這將扼殺創新，看起來是極為不滿。不過，面對如此艱巨的挑戰，蘋果真的沒有任何準備嗎？或許並不然。

日前蘋果針對旗下五大系統推出了最新的測試版，其中 iOS 13.4 beta 3 被發現出現全新 OS Recovery 功能，具體來說應是可以透過 OTA(over-the-air)的方式來直接恢復手機。過去這項任務一定需要將 iOS 設備插上充電線、連上電腦才能辦到。因此這一項功能的出現，被解讀成可能是蘋果 iPhone 邁向全無線設計的最後一塊拼圖。

先前預測蘋果新品準確度很高的天風國際分析師郭明錤曾經指出，蘋果有可能在 2021 年推出全無線的 iPhone(高階款式)，以此基礎來說，屆時 Lightning 連接埠被改換就是不需考慮的議題。而如果要在 2021 年推出全無線 iPhone，蘋果勢必得提早布局。回溯過去幾年來蘋果在 iPhone 產品線帶來的改變以及在 iOS 當中加入的功能，全無線設計的 iPhone 誕生，蛛絲馬跡已經不少，很可能只是時間的問題。

蘋果在 2016 年秋季發表 iPhone 7 系列，移除了 3.5 mm 耳機孔的設計成為議論焦點。同年蘋果也推出了 AirPods 無線耳機，並且資深副總裁 Phil Schiller 更宣告「The future is wireless」。在2017 年發表 iPhone 8 系列以及 iPhone X 之際，蘋果則是首度讓 iPhone 支援了無線充電功能。除此之外，其實早在 2014 年 9 月發表(2015 年 4 月上市的 Apple Watch，事實上就是採用了無線充電。近年來，蘋果也陸續在 iOS 中加入 AirDrop 隔空投送、AirPlay 2 隔空播放功能，並且在 iPhone 11 中採用了運用超寬頻技術、蘋果自行設計的 U1 晶片(能讓 AirDrop 投送更準確，也有機會用於室內定位)，並且使用者備份手機、恢復備份都可以透過 iCloud 或是 iOS 預設的無線方式完成。盤點當前唯一還無法透過無線方式完成的 iPhone 相關設定，其實就只剩下恢復原廠設定(也就是上述 OS Recovery 功能的範疇)這一點。因此，也難怪這一功能在 iOS 13.4 beta 3 被發現後，會如此令人興奮。

智慧型手機發展至今早已跨入了第二個十年，智慧型手機廠商們陸續探索摺疊螢幕、雙螢幕、伸縮/升降鏡頭，或者螢幕下鏡頭等技術，企圖塑造不同型態的「智慧型手機」，發展全新的可能性。在此之外，嘗試把手機的實體按鍵與開孔移除，加入壓感按鍵、全螢幕發聲等技術，讓手機更具一體性，也有少數廠商在嘗試(魅族Zero手機以及vivo APEX 2019 概念手機)。合理推測，類似的研究蘋果並非沒有在探索。綜合相關可能的資訊來推測，更夢幻、全無線的 iPhone，極有可能在未來出現，而歐盟立法統一手機充電標準(包含改動連接埠)的行動，或許反而成為了讓此一理想更快實現的推手。

(中時電子報)