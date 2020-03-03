台北市內湖區一名婦人L女（化名）2月21日下午遭公公毆打，事後L女透過臉書上傳公公施暴的客廳監視器影像；L女控訴自己婚後住在內湖公婆家，婆婆去世後，公公經常為了要錢與之發生爭吵，動輒打罵家中成員洩憤，夫妻商量後打算搬家，不料公公居然翻臉打人，內湖警方表示L女已透過派出所申請家暴令。

根據了解，2月21日下午，媳婦L女帶著兩名子女打算搬家到承租套房，為了拿東西返回公公家，公公暴怒下用腳踢她，甚至讓媳婦摔倒在地等等，孫子上前求饒，他仍拳腳相向。事發後L女透過自己臉書上傳公公施暴的客廳監視器影像，娓娓道來自己長期遭惡公公家暴的過程：「不要妄想他會為你做甚麼，只會出張嘴伸手要錢，每天揚言要把你殺了，斷手斷腳，甚至揚言撂人。」

媳婦L女控訴：婆婆過世之後，公公不斷要錢，時常發生爭吵，由於房產目前登記在公公名下，一家人只能辛苦忍耐公公長期施暴，妻女打算去申請家暴保護令確保自己一家人的安全，公公卻嗆說：「沒在怕保護令的！」甚至揚言撂人殺她、要給她斷手斷腳。

內湖警方證實，L女已經透過派出所聲請家暴緊急保護令，警方調查發現該家庭並未有家暴報案紀錄，被害婦人因長輩和先生長期忍耐，從來沒有對外宣揚此事，連警方查訪住居，發現鄰居也都驚訝老先生會動手打媳婦和小孩。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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(中時電子報)