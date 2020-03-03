新北市板橋區28歲謝姓男子與26歲鄭男和26歲李男，昨日凌晨在家開毒趴，還找來31歲吳姓傳播妹同歡，4人在住處吸毒同樂、徹夜未眠，吳女清晨6時許表示身體不適，進入謝男房間休息，卻到下午5點都沒踏出房門，謝男進入查看，才發現吳女已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，全案依毒品罪送辦。

據了解，3名男子同住在板橋區的公寓，昨日在家開毒趴，還打電話給傳播公司，找來吳女「同樂」，吳女約凌晨2時許到場，4人喝酒聊天，還吸食毒咖啡包，一直狂歡到天亮，清晨6時許，吳女表示身體不適，進入謝男房間休息。

直到下午5時許，吳女都沒有踏出房門，謝男驚覺有異入室查看，才發現吳女已經沒有呼吸心跳，謝男等人緊急幫她人工呼吸並打119，但送醫急救後仍宣告不治，3男怕事跡敗漏，還立即將毒品包成垃圾丟棄。

而警方獲報後介入調查，通知謝男等人到案說明，3男坦承吸食毒品，謝男則表示毒品是自己擁有，全案依毒品罪嫌移送，吳女遺體將擇日檢驗已釐清死因。

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(中時電子報)