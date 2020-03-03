內蒙古新增3例出院病例、死亡1例 19:582020/03/03 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸內蒙古自治區衛生健康衛生委員會3日發布消息稱，22日7時至3日8時，內蒙古自治區報告無新增新冠肺炎確診病例，無新增疑似病例，新增出院確診病例3例，新增死亡病例1例。 新增出院確診病例為包頭市土右旗2例、通遼市的霍林郭勒市1例；巴彥淖爾市臨河區1例危重病例死亡。 包頭市衛生健康委員會官方消息稱，2日經內蒙古和包頭市兩級專家組會診，包頭市第7例、第8例新冠肺炎確診患者治愈出院，兩名患者均為土右旗確診病例。 截至目前，內蒙古出院確診病例54例，死亡1例，現存確診病例20例。 (旺報 ) #病例 #內蒙古 #包頭市 #死亡 #衛生 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海無新增新冠肺炎確診病例 新增出院3例 16:222020/02/28 兩岸 陸除湖北省 新冠肺炎新增人數均將至個位數 18:532020/02/28 兩岸 吃台式連鎖牛排 衛生紙擦杯子差點吐 14:212020/02/29 日常 衛生紙該不該丟馬桶？內行人解密 20:422020/02/29 日常 陸31省市新增確診573例 累計79824例 09:082020/03/01 兩岸 陸新冠肺炎死亡2,870人 累計確診7.9萬例 13:542020/03/01 財經 陸新增確診病例202例 1月22日以來新低 10:492020/03/02 兩岸 日本的衛生紙98％國產 業者呼籲消費者勿盲目搶購 21:572020/03/02 國際 衛生紙之亂燒到日本 昔玉女紅星旅日曝慘況 23:082020/03/02 娛樂 烏來平溪石碇3偏鄉 3月起新增4處衛生所供購領口罩 14:402020/03/03 生活 兩岸熱門新聞 孫楊遭禁賽 國際泳聯考慮將其金牌判給霍頓 - 時政 美加澳搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐 - 時政 比菜價還低！大陸機票出現拋售潮 - 兩岸 陳明通靈活操盤 把兩岸從懸崖邊推回 - 焦點新聞 - 旺報 冒寒風排隊搶口罩 韓民眾：聽說台灣用健保卡 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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