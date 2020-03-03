據大陸內蒙古自治區衛生健康衛生委員會3日發布消息稱，22日7時至3日8時，內蒙古自治區報告無新增新冠肺炎確診病例，無新增疑似病例，新增出院確診病例3例，新增死亡病例1例。

新增出院確診病例為包頭市土右旗2例、通遼市的霍林郭勒市1例；巴彥淖爾市臨河區1例危重病例死亡。

包頭市衛生健康委員會官方消息稱，2日經內蒙古和包頭市兩級專家組會診，包頭市第7例、第8例新冠肺炎確診患者治愈出院，兩名患者均為土右旗確診病例。

截至目前，內蒙古出院確診病例54例，死亡1例，現存確診病例20例。

(旺報 )

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