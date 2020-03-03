高雄市政府教育局力推雙語教育，目前全市共24所學校參與雙語計畫，相較偏遠的鳥松國中也是參與其中的學校之一，雙語學校環境讓學生有機會開口說英文外，還能體驗外國的教學方式，學校老師也常與外師交流，文化融合，提供嶄新的教學模式。

雙語計畫要求外籍教師要上滿3分之1的非考科課程，鳥松國中此學期也開始採取全由外師上課，中師在旁協助的方式，讓學生有更多機會接觸英文，提升英文的互動性，此外，學校老師平時也會去和外師交流，分享不同的教學文化，讓學生有不同的學習環境。

鳥松國中校長張振義表示，去年11月教育局幫忙找到來自美國的外籍老師安俊恩開始推動雙語教育，至今安老師與校方配合良好，雙語教育實施相當成功，效果也相當顯著，學生們以往不會用英語對答，因為安老師的關係，現在會開口用英文跟他聊天，連學校同仁也開始用英文對談，打破以往大家只在英文課才說英文的傳統，這是學校最大的收穫。

學校注入這個良好的新風氣，讓學生們不再懼怕英文，大家也在與安俊恩的對談當中，獲得許多國外不一樣的新知識並了解文化上的差異，安俊恩表示，台灣與國外教學上確實有許多差異，例如美國大多是請專門的清潔人員打掃學校，台灣則是請小朋友打掃校園，不同環境有不同的文化，與大家互相交流、分享意見相當有趣。

雙語教育結合體育、美術、家政等課程，讓英語在生活中無所不在，學生們因此不再懼怕英文，反而從中找到學習英文的樂趣，學生們的英文程度因而突飛猛進，因為成效顯著，下個學年，教育局預計將原先24所雙語教育學校，拓展至48所。

(中時 )