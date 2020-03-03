師生進出大樓接受紅外線量測體溫。（李金生攝）

若紅外線測溫儀顯示體溫異常，必須再接受量額溫2次複檢。（李金生攝）

金大針對中、港、澳學生，透過微信等軟體進行線上遠距「安心教學」。（李金生攝）

金大中、港、澳學生人數最多的建築系上課情形。（李金生攝）

金大校長陳建民親自督導消毒防疫作業。（李金生攝）

金大電梯與密閉空間加強清潔與消毒，確保師生健康。（李金生攝）

金大在校園設立11處體溫量測站，師生進出各棟大樓均量體溫管理。（李金生攝）

金大校長陳建民強調，未來將視疫情進一步發展，持續調整防疫相關作為。（李金生攝）

全校師生人數4500多人的國立金門大學，開學後採取多層式防疫措施，包括進出各棟大樓量體溫管理、電梯與密閉空間加強清潔與消毒、餐廳以便當取代桌餐和中、港、澳學生線上「安心教學」在內，期待配合縣府建立複式防疫網，確保大家在安全環境中安心上課。

國立金門大學是外移人口最大的來源，已進入一級開設的金門防疫中心將校園防疫視為重點工作，校方疫情小組早在1月底寒假期間，即針對各項物資和人力、防疫執行流程完成整備與調適作業。

3月2日開學後，校方在校園設立11處體溫量測站，師生進出各棟大樓均量體溫管理，若紅外線測溫儀顯示體溫異常，必須再接受額溫2次複檢。另外，電梯與密閉空間全面加強清潔與消毒外，餐廳也以便當取代餐盤，避免同桌共餐增加感染風險。

同時，針對因為疫情蔓延，無法回校上課的115名中、港、澳學生，校方也擬訂「安心就學」相關措施，由授課老師使用微信或QQ、釘釘，或ZOOM等軟體進行線上教學，或錄影後放在平台給學生看也可，希望透過線上遠距教學的方式，維持學生的學習能量。

校長陳建民今天巡查各項作業狀況，肯定師生充分配合落實執行，未來也將視疫情進一步發展，持續調整防疫相關作為。

陳建民強調，防疫要做到滴水不漏，不能有任何缺口，校方在宣導師生戴口罩、勤洗手、量體溫等基本防疫概念，也會強化校園各項防疫措施，短期內會因管制帶來一些不便，但仍要求師生共體時艱全力配合，期待疫情早日結束，恢復校園正常運作。

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(中時 )