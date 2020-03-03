房市回溫，新增房貸件數與購屋總價雙創新高，根據聯徵中心最新資料顯示，去年第四季新申請房貸為4.39萬件，創下五年來新高；購屋平均總價1,122.6萬元，更創下歷年新高，購買總價千萬的住宅，已是相當普遍的狀況。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，最近三季新增的房貸件數都超過4萬件，相較2015~2018年間平均每季約3.6萬件，至少多一成以上，從房貸新增的趨勢可以看出，在今年第一季的疫情擴散之前，整體房市的復甦腳步相當穩健。

值得注意的是，去年第四季購屋的平均總價拉高至1122.6萬元，也創下歷年新高。雖然近年房價略有回檔修正，不過聯徵心中統計顯示，房貸族購屋總價持續攀升，2011年突破800萬元、2012年突破900萬元、2013年突破千萬元，去年第四季的平均總價更拉高至1122.6萬元，也創下歷年新高。

曾敬德表示，此波房市回溫以剛性自用需求為主，基於自住需求，自住客通常也會買房屋條件較好的房子，因此購屋的平均總價仍持續提高。

另一方面，房貸利率和核貸成數，也都是近年最佳的購屋環境，去年第四季的核貸成數也達72.5%，貸款成數明顯高於2015與2016年，至於平均貸款利率1.73%，則是創下近41季以來的新低。曾敬德表示，一方面反應銀行對於房貸放款的意願積極，不管是貸款成數或者貸款利率條件，對於自住客都偏向相對寬鬆，另一方面可能與新成屋交屋整批貸款條件較好也有關係。

(工商 )