劉以豪日前接受《美麗佳人》雜誌專訪，最近極為關注防疫新聞的他，心情頗受影響。他說，工作取消很多，很多事情想做，但好像全都處於進退兩難的階段，更笑說這次的封面拍攝是他30天以來的第一個工作。

劉以豪去年底受Netflix 邀請，和韓星李昇基拍攝韓綜《Twogether》，兩大男神語言不通、不同文化背景，如何在旅途上完成節目指定的目標？劉以豪說：「我們到東南亞去找各自的粉絲，拍攝時沒有翻譯，經紀人也離我們很遠，然後是一天24小時，整整五天我都跟李昇基相處在一起。說實在話，我原本以為會有劇本，沒想到是非常真實的實境節目，真實到常常不知道該怎麼做，導演會對我聳聳肩、搖頭、微笑，意思就是叫我自己找方法啦。但最感動的還是在異地見到自己的粉絲，有種很溫馨的感覺。」

劉以豪。（Marie Claire 美麗佳人提供）

他坦言，自己這些年來心態上有些改變，尤其在工作上，他發現很多事情其實順水推舟地完成更為重要。「我以前會覺得要做到最好，在工作上蠻完美主義的。但現在才理解到，事情不是二元論定，沒有最好，也不會有最差，只有當心態輕鬆，結果才會是最好的。以前念書的時候有是非題，每個題目都有正確答案，後來發現沒有所謂的對與錯，忠於自己比較重要。」

劉以豪。（Marie Claire 美麗佳人提供）

去年底在Netflix上線的《極道千金》，劉以豪在裡面扮演的徐逸航，彷彿就是用他的人設為原型打造：大明星但私下很宅，模特兒起家後來成為演員，在韓國人氣很高…，但他笑說這個角色其實跟自己沒有這麼像。「那時候剛拍完《我們不能是朋友》壓力很大，因為馮凱是個要求完美的導演，他不是只要求OK，而是要嚇到大家的演技。後來看到《極道千金》的劇本就覺得很有意思，為了真實地讓徐逸航呈現出對工作的厭倦，我刻意沒有休息，甚至讓自己連續接戲，因為導演在這部戲裡想要的狀態，就是一個很累的劉以豪，但也是有像的部分，比如說我有時候跟徐逸航一樣，不太愛講話。」

(中時 )