中天綜合台《小明星大跟班》開播4年廣受觀眾朋友喜愛，收視屢創佳績，2日播出主題「愛的迫降小明星！外國人聯誼大會！」20-44歲、25-49歲收視勇奪同時段綜藝節目第一，30-39歲女性收視更高達1.32，可見外國帥哥的魅力無極限。演藝圈戀情也很受矚目，4日晚間10點將播出主題「演藝圈戀情公開真的等於分開嗎？」邀請情侶檔大飛及楊晨熙、金剛及梁云菲合體，並邀小鍾、愛雅一起討論，愛雅率先以過來人身分表示：「再選擇一次絕不公開！」

愛雅曾因沈玉琳爆料不得不公開戀情，也因此飽受注目，讓她堅決表示，若重新再來一次，絕對不會選擇公開承認戀情，且「之後談戀愛都會偷偷來」，她透露當時公開戀情後，不僅有網友留言放話「再也不愛你」，就連死忠粉絲都離她而去，甚至被對方的粉絲攻擊到覺得自己很差勁，主持人吳宗憲趕緊安慰：「抓別人胃口太難，做自己就好了。」她也表示，分手後要面對的事情更多，除了一舉一動受到關注與炒作，就連前任結婚也會被大做文章，「我跟他已經是兩件事，他跟我無關！」她希望分手後不要再受打擾。

愛雅透露對前男友結婚的心聲。（中天綜合台提供）

而從戲劇《麻辣鮮師》走紅的演員金剛，近年轉往香港演藝圈發展，去年4月底突然認愛國光女神「Nana梁云菲」，造成演藝圈一陣譁然。兩人被問及怎麼突然公開戀情，梁云菲表示：「金剛很沒安全感，所以一直想要公開。」金剛急忙替自己說話，「明明就是一起說要公開。」梁云菲接口，「剛公開戀情時，粉絲與周遭的朋友都認為金剛愛賭博、愛嫖妓、又涉及槍擊案，負面新聞很多，所以大家都反對這段感情，但我不管這些緋聞是真是假，反正是我的選擇。」

梁云菲時常在IG、臉書分享生活，眾人才逐漸了解金剛寵女友無上限，是標準「妻奴」，梁云菲更自曝，「交往到現在我甚至沒有自己洗過頭髮。」還在熱戀期的兩人充滿粉紅泡泡，一舉一動閃瞎眾人。

(中時 )