三立八點台劇《炮仔聲》令人咬牙切齒的渣男當道，而最具代表性的就是陳志強飾演的張正浩及劉至翰飾演的李建華。「逃躲」一陣子的「張正浩」陳志強最近歸隊，被封「張正浩2.0」的劉至翰也很期待與他較量，網友也等著看兩人會有什麼新火花。

劉至翰在《炮仔聲》中原本是一個傻傻追愛的小流氓，如今卻變成為了名利拋妻棄子的渣男，當初追求吳婉君時，他可以「一天一首小詩說愛你」，厭倦之後「每天提離婚想要打發你」，李建華三大罪狀引網友眾怒，包括偷吃豪門千金，假藉工作之名，行偷吃之實、拋妻棄子，餵老婆吃墮胎藥不成，製造車禍害小孩流產及謊言滿嘴，不斷的毀謗正宮，就為了獲取小三信任，難怪讓入戲的網友不斷「敲碗」想叫前渣男張正浩(陳志強飾)回來教訓他，因為兩大渣男的手段差不多，但張正浩是醫生出身，比起地痞流氓「高級」一點。

《炮仔聲》兩大渣男陳志強、劉至翰。（三立提供）

劉至翰苦笑說，李建華是「張正浩2.0」，由白轉黑很成功，他說，要短時間調整人物設定真的是件不簡單的事，當初拍攝一場轉黑的關鍵戲，要在廟裡跟神明懺悔消滅心中的罪惡感，為了要渣得到位，當時他空腹灌了半杯馬克杯的威士忌，再補一瓶600cc的啤酒，近三頁劇本一次OK沒有NG。

演反派也讓劉至翰損失慘重，他說，本來廠商對李建華原先幽默討喜的形象有興趣，但最近卻因形象不好，都打退堂鼓了，幸好他看很淡，不覺得可惜，認為有得必有失。

他表示戲裡做傷天害理的事情時也會讓他一天心情都很不好，還會恍神，「演壞人其實心裡會很糾結，因為做的事情、講的台詞違背社會風俗道德倫理，會很糾結講不出口。」他笑說紓解負面情緒會去運動，運動時候會很專注，忘記那種罪惡感。

已成反派專業戶的劉至翰說，每次演反派走在路上都沒遇到罵他的婆媽，因為要演一個讓大家喜歡的反派很難，覺得這次李建華是蠻成功的範例，路上遇到的婆媽們通常會跟他拍拍照，再給一些鼓勵，比較驚訝的是每次戴帽子、戴口罩、戴眼鏡出門，還是會被認出來，很佩服她們眼尖！

《炮仔聲》陳志強、吳婉君、劉至翰。（三立提供）

這次角色成功他也不忘感謝吳婉君、何依霈、林義芳、韓宜邦這些神對友，因有他們才造就渣男李建華，他也承認以前拍戲不太會跟其他演員、粉絲互動，但這次演出《炮仔聲》，反而改變了他以前相處模式，除了跟粉絲的距離更近，也交到一群好朋友。

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(中時 )