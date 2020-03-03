國民黨主席補選合格黨員數簡表。（黃福其攝）

國民黨主席3月7日補選，將在全國271個投開票所投票，今天傍晚公告具投票權黨員數最終統計，連同1萬0816位海外黨員，共有34萬5971名黨員具投票權，其中黃復興黨部8萬3307人佔約24％。若相較1月17 日黨主席補選公告時的合格黨員數26萬3677人，共增加8萬2294人，超乎原先預期。

22縣市（含黃復興支部）黨員數中，以北市4.3萬最多，其次是高雄4萬多人、新北3.8萬多人、台中2.8萬多人、桃園2.4萬多人、彰化2.3 萬多人及台南2.2萬多人，屏東縣也有1.7萬多人，都是「大票倉」。日前爆出繳費截止日前異常繳費的花蓮縣，經剔除2500多人，還有1萬0933人，合格黨員數在22縣市排名第九。

據悉，花蓮縣爆出繳費異常，是因某基層黨部向黨員收取黨費，登入系統紀錄時，意外發現部分黨員的黨費已透過超商「被代繳」；經調查，大部分集中在花蓮市、吉安鄉超商。知情人士透露，截至23日黨員補繳黨費期限前3天，有近5千人透過2、30家超商繳費，「同一時間上百人湧入超商繳費不禁啟人疑竇」。

該人士說，經國民黨組發會聯繫，確認有1千多名黨員指證未繳黨費，另有1千多名黨員的電話重複，甚至出現「1個電話有3百多名黨員的人頭大戶」，黨中央2月27日召開選監委員會，郝龍斌與江啟臣陣營均同意取消這2500多名黨員的投票權。至於黨員數也多的彰化縣，因無發現異常，剔除數不多。

國民黨員這次要擁有投票權，必須入黨1年以上、本月23日前繳交今年及過去欠繳的每年200元黨費。

黨務人士指出，這次因補選相當匆促，原本預估約僅30萬名合格黨員，結果竟有近34.6萬人，顯示「不少黨員真的很想投票」或對國民黨存有深厚感情。

據悉，33.5萬名國內的合格黨員中，免繳黨費即可取得投票權的黨員，包括黨齡40年以上、年齡65歲以上以及中低收入戶、低收入戶黨員約19萬人，另有1萬多名過去繳1萬元終身黨費的黨員。而黃復興及各縣市黨部中，以黃復興黨部8.3萬人最多，佔總數約24％。

若相較1月17日黨主席補選公告時的合格黨員數26萬3677人，至今天連同1萬多名海外黨員，最終統計達34萬5971人，已增加逾8萬2294人，超乎原先預期。黨務人士說，黃復興系統動員力向來很高，若整體投票率因疫情影響而降低，黃復興票源的流向將高度影響選舉結果，不過郝、江在黃復興各有支持系統，難說對誰較有利。

這次黨費繳納踴躍，超乎黨中央預期，估計地方黨部入帳至少3千萬元。因此各黨部雖自23日起至27日陸續寄出選舉公報、投票通知給合格黨員，每封的8元郵資及套印信封、投票通知單、選舉公報，合計花費約350萬元，整體計算，仍「小賺一筆」。

國民黨3月7日也將改選中常委，黨中央公告中常委選舉全國選舉人名冊，共計有1967位黨代表將以每人最多可勾選16人的方式，從48 位中常委候選人當中，選出32位中常委。

(中時 )