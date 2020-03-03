老子不幹了！在車城鄉經營悠客馬場超過16年的前立委梁牧養，因不滿屏東縣政府以違反商業登記等缺失，要求立即改善，他認為自己被公部門「查水表」，氣得強調自己不做了，即刻起停止營業。但縣府發出聲明回應強調，馬場違反法令在先，縣府只是依法辦理。

屏縣府指出，悠客馬場因違反民宿管理條例，在未取得登記證的前提下開設民宿；且在未經申請許可時施設馬場，也已違反農業發展條例；更在沒申請開發許可時於山坡地整地，同樣違反土水保持法；另馬場內12棟建築都屬違章，已經排定拆除，這些違法違規事項早在2014年4月就陸續稽查且開罰。

屏縣府發言人黃建嘉嚴正聲明，梁牧養所有指涉完全是惡意抹黑，只因為自己經營的馬場違反多項法令，縣府依法辦理，卻讓梁因此挾怨報復，一再汙衊縣長潘孟安，對此將委請律師再次提告，若外界有不當轉傳或惡意引用不實內容，亦須負起法律責任。

(中時 )