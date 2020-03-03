台北市長柯文哲近期對防疫議題，發言爭議不斷，市府將重整媒體業務人事，傳出民眾黨發言人林珍羽將轉任市府副發言人，東森主播陳智菡接任市府媒體業務。而北市祕書處2日已悄悄將4個職缺的徵才明細上網公告，其中薪資不乏有6萬1、5萬8，並將在11日截止。

北市祕書處2日放出徵才公告，其中包含「媒體事務組聘用主任研究員」待遇6萬1601元，負責處理輿情分析、新聞稿核稿等業務；「市長室聘用主任研究員」待遇5萬8858元，負責協助對外發言、分析建議新聞時事等業務。以上2職缺較與新聞發言及媒體業務相關。

此外，還有「市長室聘用研究員」待遇5萬4868元，負責協助市政規畫及設計業務；「國際事務組職代組員」則屬約僱人員性質，待遇僅3萬4916元，負責協調國際城市交流的業務規畫。根據徵才明細顯示，這4個職缺均各開1位名額，並都在11日截止。

知情人士對此直言，林珍羽與陳智菡將擔任的職缺，是比照「學姐模式」上網公告徵選，但因學姐是僅公告3天就入選被罵翻，讓柯文哲也認為太短，將會公告7天以上，大約會在本月中旬或月底前完成入選，總之一定要在北市議會開議前完成，「而柯市府也做好被罵的準備」。

北市府副發言人黃瀞瑩今早則說明，每一個不同人才都是北市府需要的，非常歡迎各界人才加入團隊，目前人事任用都還在安排中，另外發言體系在北市府很繁重，因此市府最近確實有在盤點相關業務跟職務，希望做更清楚分工，相信市府都會依法依程序任用各個人事。

(中時 )