苗栗縣黃姓女子騙很大！只有專科學歷卻偽造清大學士和碩士學位證書，11年來通過竹苗11家廠商面試獲高薪聘用，男友分手時舉發她偽裝清大高材生，揭穿黃女真面目，新竹地院依變造特種文書罪5罪各判4月，應執行1年5月，易科罰金51萬元。

44歲黃女只有專科畢業，難以找到科技公司年薪百萬工作，買到清大理學院學士及碩士的畢業證書加以偽造，11年來先後被11家公司聘用，先後擔任業務專員、業務副理、總經理特助，其中，業務副理年薪達數百萬元。

曾與黃女交往過廖姓男子，得知黃女是偽裝清大高材生的騙子分手，廖男意外發現黃女竟假學歷投遞履歷表到他上班的公司求職，蒐集黃女連續詐騙科技公司的證據，揭發黃女真面目。

檢警調查發現，離婚的黃女育有1女，曾以清大碩士自居，嫁給清大畢業的台積電博士，婚後老公發覺她根本沒料，向校友求證發現沒人認識黃女，驚覺被騙離婚。

法官調查發現，黃女為增加求職時獲聘用機會，2008年9月購買清大科技管理學院經濟學系學士證書，更改為自己名字，偽造清大學位證書，2011年11月再買清大理學院物理所碩士證書，偽造更改名字。

法官審理發現，黃女從2009年11月應徵工作共騙了11家公司，其中6家科技廠因部份公司倒閉或已逾時效，認定黃女犯變造特種文書罪， 量處上述之刑。

(中時 )