高市觀光局搶救觀光業，3月主打愛情月，結合旅宿推出破盤價。圖為參與活動之一的漢來大飯店。（柯宗緯攝）

新冠疫情重創高雄觀光業，旅宿業近來住房率約3、4 成。高市觀光局3月主打「愛情月」活動，結合55家旅宿業者祭出喋血價促銷，有業者更不惜推出90坪總統套房1990元。另情侶在高雄景點合照打卡，可抽婚紗攝影、情人房等總值20萬元獎品。

觀光局長邱俊龍表示，高雄有浪漫之河「愛河」，最適合情侶談情說愛，觀光局特別推薦山盟海誓兩條情人遊程，包括崗山之眼、一線天、田寮月世界、壽山情人觀景台、動物園、壽與山齊打卡點、鼓山洞等。

海誓線則為愛河愛之鯨、白色戀人貨櫃屋、愛河水舞、快樂出帆（愛河河西主燈)、願景767文創基地（粉紅天鵝船）、棧貳庫白色旋轉木馬、旗津沙灘吧、旗津裝置藝術豐收女神等。

白色情人節即將到來，14、15日民眾到崗山之眼、愛之船、貢多拉、願景767文創基地、雙層巴士、白色戀人貨櫃屋、鼓山洞、壽山動物園、旗津貝殼館等景點，可享有情人牽手「買一送一」優惠。此外，「愛河文創餐車市集」也將浪漫復出。

邱俊龍指出，飯店業聯手推出住宿優惠，國賓、福華、寒軒、漢來、福容、翰品、和逸、喜悅、宜果旅居、旗山川雅居民宿等55家旅宿業者；五星級飯店雙人房一晚最低2800元起、一般旅館雙人房一晚699元起，摩鐵則有印水涵、麗馨、薇風情、美麗四季精品、華水亭、四季、御宿鳳山館、香堤時尚等高雄十大摩鐵最低1200元起。

即日起至3月底，民眾只要在上述任一景點合照打卡、上傳高雄旅遊網FB粉絲網並tag兩位好友，有機會抽情人房住宿券及愛戀婚紗攝影套組，共有100間高級情人房、3組婚紗攝影，獎品總價值達20萬元。

(中時 )