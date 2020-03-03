近來年，許多企業開始與大專院校合作，利用學生在校所學再結合創意，展現新產業面向，科工館也將4樓規劃出一個展區，提供學生展示作品，此次樹德科技大學流行設計系，在館內展出服飾創作「裸呻逅思」，從服飾展現歐洲經典的力與美。

科工館常有民眾前去觀展，除了普通的常設展和特別主題的展覽，館方也將4樓展區規劃為「衣技織長」廳，不定期展現大專院校學生在服裝設計方面的「一技之長」，希望學生畢業作品不僅展示於校內，同時還可以展現給民眾和家長，呈現學習成果。

衣技織長廳廳長洪莞媜表示，常有家長反應不知道孩子在學什麼，有這個展區可以直接將作品呈現給家長，除了增添孩子對作品的自信，也可讓家長安心。此次展期合作的樹德科技大學流行設計系展出畢業成果「裸呻逅思」，以水的包容形象概念融合歐洲馬術和芭蕾，呈現優雅堅毅和高貴的精神。

大片代表芭蕾的蕾絲加上馬術的皮革元素，再以金屬零件展現堅毅精神，樹科大學生展現古典美力共性，也展現設計服飾的創意和實力。科工館此展場會不斷更新，讓更多學生有發揮空間，展現台灣新生代的軟實力。

(中時 )