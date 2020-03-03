受延後復工及農曆年節假期影響，和勤(1586)2月合併營收0.8億元，年減22.37％；累計前2月營收2.7億元，年成長1.88％。和勤表示，因應新冠肺炎防疫工作，2月延後至2月13日復工，產能優先供給美系電動車大廠，在嘉興及淮安兩廠外地員工陸續返回工作地點並投入生產線，大陸廠2月下旬產能已提升至55％，預計3月份恢復全產線正常兩班制運轉。

截至2月19日止，和勤93％客戶都已復工，除啟動緊急應變措施，滿足客戶需求外，下游客戶部分訂單遞延到3至5月陸續交貨，公司僅2月營收受到影響，預估對全年營收沒有重大影響，4月之後營收將回到逐月成長軌道。惟疫情衝擊全球經濟，公司仍需密切關注硬碟與汽車產業消費的回復力。

和勤2月份兩大業務的營收分別為：汽車零件0.48億元，佔比59.38％；硬碟機構件(VCM Plate)0.31億元，佔比38.51％。汽車零件業務部分，美系電動車如期復工後需求仍舊暢旺，公司優先供應電動車零件，其他汽車客戶受到疫情影響，部分訂單遞延至3至5月交貨，將陸續於3月之後的每月營收反應；硬碟訂單係以出口為主，客戶並未停線持續有在生產，嘉興和新廠停工期間的產能由台灣廠因應，惟疫情衝擊全球經濟，硬碟產業受波及的程度，仍需持續觀察。

美系電動車大廠順利復工後，需求仍舊暢旺，和勤2月份產能優先供給電動車大廠，因工作天數少而未能出貨給電動車大廠的部分將遞延至3月份出貨，零件增量計畫及新增品項零件供應仍按原定規畫進行。其餘的汽車客戶，除湖北以外的客戶均已復工，惟客戶復工時間多集中於2月下旬，因此出貨將遞延，目前來看，影響僅是訂單往後延，對全年營收沒有重大影響。至於關鍵材料，公司尚有庫存因應生產所需，供應商最遲也已於2月22日復工。

(時報資訊)