據聯徵中心的最新資料顯示，去年第四季新申請房貸樣本數為4.39萬件，創下5年以來新高，從房貸新增的趨勢可以看出，在今年第一季的疫情擴散之前，整體房市的復甦腳步相當穩健。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，最近三季的新增房貸樣本數都超過4萬件，相較2015~2018期間平均的3.6萬件，至少多了一成以上，顯示房市已經擺脫谷底，進入復甦階段，由於此波回流以剛性的自用為主，基於自住需求，自住客通常也會買房屋條件較好的房子，因此購屋的平均總價拉高至1122.6萬元，也創下2009年統計以來的新高。

聯徵中心的統計資料顯示，2019年第四季房貸的新增樣本數4.39萬件，已經是近5年的單季新高，同時也是房地合一上路來房貸量最多的時候，若統計新申貸的狀況來看，平均房屋的鑑估值為1122.6萬元，平均房價也創下新高，同時反應出購買千萬宅，對於購屋人已經是相對普遍的狀況。

同時2019年第四季的核貸成數也達7.25成，貸款成數也明顯高於2015與2016年，至於平均貸款利率1.73%，則是創下近41季以來的新低，一方面反應銀行對於房貸放款的意願積極，不管是貸款成數或者貸款利率條件，對於自住客都偏向相對寬鬆，另一方面可能與新成屋交屋整批貸款條件較好也有關係。

曾敬德表示，雖然房市難免受到疫情干擾，但整體趨勢已經落底復甦，自住客持續回流，等待疫情影響告一段落後，自住需求仍會持續回籠。

(時報資訊)