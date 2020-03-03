Volkswagen已於台灣深耕近60年，在2020年度計畫，台灣福斯汽車領先國內車廠，採用原廠的全新養護概念，透過車內行車電腦與感應器蒐集資料，並且評估用車狀況，使原本建議的保養周期／里程從一年15,000公里，延伸至最長二年或最多30,000公里，除提升車主便利性，更有效降低整體養車成本。

台灣福斯並特別空運來台，首次展出四門斜背轎跑車Arteon，計畫於年底前正式發表，將使產品陣容更加完備，同時彰顯Volkswagen深耕台灣的決心。

繼去年發布嶄新品牌識別New Volkswagen，福斯汽車今年將以顧客服務和創新科技，全面精進品牌服務，3月起所有2020新年式車款將適用長里程彈性保養概念，此概念旨在改變過去以行駛里程作為更換機油的依據，透過車內的行車電腦與感應器評估汽車使用方式，進而計算行駛里程、油耗、環境溫度、引擎負載等，提醒駕駛更換機油時機，延長保養換油的間隔，減少車主來回原廠的保養次數，勢必能降低車主的養護開銷，讓擁車更輕鬆。

台灣福斯汽車透過嶄新品牌識別New Volkswagen和展間全面改造，未來將繼續推出更多創新服務與先進車款。

(時報資訊)