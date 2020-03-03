宏碁(2353)與大甲鎮瀾宮攜手合作推出的「大甲媽祖智慧佛珠」，同步進駐7-ELEVEN超商，即日起全台近5700家實體門市開賣，預購價是原定價的6折左右。

大甲媽祖智慧佛珠，由宏碁研發創新團隊與台灣媽祖信仰文化做結合，提供給在外的遊子們能透過經由大甲媽祖加持的智慧佛珠，致贈親人相互傳遞平安與情感的聯繫，更結合利用智慧佛珠專屬的Leap Beads APP，還能設定或記錄使用者念佛時轉動佛珠的次數，讓每一位使用者可以更隨時隨地方便進行誦經祈福、廣植福田迴向給心中最摯愛的家人。APP中還有內建200首以上的心靈音樂，讓使用者無論是在打坐或是使用佛珠時皆可任意選擇伴隨心靈調養或情緒鎮定的音樂。

智慧佛珠由1顆電子主珠(直徑二公分)與13顆木材子珠(直徑為一點五公分)串成，並於主珠內部嵌入了無線充電的晶片及附上一個大甲媽祖專屬充電基座，讓佛珠與媽祖能夠時時雙向傳達祈願與迴向。此外，高科技的智慧佛珠搭配手機或琉璃無線座充藍芽喇叭即可選擇喜愛的音樂，並可靜心打坐、念經修課迴向家人外，還有六大健康訴求，如鬧鈴提醒震動功能(可作為服藥時間提醒)，還有如久坐提醒、喝水提醒、健走管理、體重管理、睡眠監控等人性化功能。

每一串大甲媽祖智慧佛珠皆經由大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福等儀式，並透過大甲媽的加持，庇佑每一位穿戴智慧佛珠的信眾們都能夠平安、健康。

(時報資訊)